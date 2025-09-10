如何推進體育產業高質量發展　部委各抒己見

中評社北京9月10日電／據新華社報導，國新辦9日舉行國務院政策例行吹風會，介紹《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）有關情況。



近年來，我國體育產業實現長足發展。最新數據顯示，2023年全國體育產業增加值達到14915億元，占國內生產總值的1.15%。2021至2023年，體育產業增加值年均增長11.6%。



此前，國務院辦公廳向社會公開發布《意見》。《意見》提出6項20條重點舉措，提出到2030年，培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，體育產業發展水平大幅躍升，總規模超過7萬億元，在構建新發展格局中發揮重要作用。



三大特點聚焦“高質量發展”



國家體育總局副局長李靜表示，《意見》是適應體育產業發展新趨勢作出的新部署，為下一階段體育產業高質量發展指明了方向，主要有三個突出特點：一是總體發展目標清晰，二是下決心做強體育消費市場，三是夯實產業發展基礎。



李靜說，《意見》從供需兩頭髮力，深入挖掘和釋放消費潛力，亮點很多。從供給端看，一是關注體育賽事，既要“好看”，又要“好辦”。“好看”就是從觀眾角度出發，提高體育賽事質量，構建多層次賽事體系，提高職業賽事發展水平。“好辦”就是從辦賽角度出發，讓辦賽主體少跑路、快辦事、多獲益，提高賽事舉辦質效。二是聚焦培育經營主體，降低融資成本，提高創新能力。鼓勵用好服務業經營主體貸款貼息政策，用足再貸款再貼現政策，穩步降低綜合融資成本，支持民營企業參與體育產業投資建設，推動體育產業補鏈延鏈強鏈，引導更多體育裝備企業成長為專精特新企業。



從需求端看，一是促進運動項目普及推廣。加快構建更高水平的全民健身公共服務體系，加強學校體育教練員隊伍建設，以公益性賽事為重點，推動青少年掌握體育技能。二是提出惠民舉措。鼓勵工會使用會員會費支持職工開展體育健身活動或觀看賽事，鼓勵有條件的地區發放數字人民幣體育消費紅包等，讓人民群眾更有意願參與體育消費。