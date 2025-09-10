雲南彌勒：藝術賦能　打造特色文旅新地標

9月8日拍攝的東風韵小鎮特色建築群（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，東風韵小鎮坐落於雲南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市，是一座以文化藝術為核心打造的特色小鎮。近年來，小鎮憑借不斷推出的多元藝術活動和優美的自然景觀，持續吸引海內外遊客前來參觀，成為滇中文旅新地標。