反戰主題話劇展現戰爭對人性的摧殘

北京人藝新排反戰主題話劇《屠夫》正在曹禺劇場上演。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，急促的鳴笛聲劃破黑暗，一列閃著火光、卷著白煙的蒸汽火車從舞台深處緩緩駛出，祥和的氣氛瞬間被打破，一場籠罩在二戰陰雲下的故事就此拉開序幕……北京人藝新排反戰主題話劇《屠夫》正在曹禺劇場上演。



《屠夫》由奧地利劇作家彼得·普列瑟斯、德國劇作家烏爾利希·貝希爾聯合創作，通過講述二戰時期法西斯統治下維也納一個肉鋪老板的悲慘經歷，呈現戰爭對人性的摧殘。



該劇和北京人藝頗有淵源。1982年5月，德國曼海姆民族劇院攜該劇來北京人藝演出；當年12月，北京人藝又首演了自己的版本，由田衝導演。2005年，北京人藝重排該劇，由顧威導演，朱旭、鄭榕等首演版演員再次登台。



再次重排《屠夫》，這一版導演何冰表示，希望從當代視角重新挖掘劇本，通過對人物行為的詮釋，展現戰爭對人思想和生活的深刻影響。



不同於老版的寫實內景，這一版演出舞台設計以外景為主，一列老式蒸汽火車隨劇情推進在台上行進、旋轉。何冰說，火車這一意象，一方面以視覺壓迫感象徵戰爭在人們心中投下的深深恐懼，一方面也蘊含“它也可以帶我們去遠方”的溫暖希望。