中評鏡頭：“機器狼”來了！戰鬥力極猛

無人“機器狼”，也被稱為改變未來戰爭形態的“未來戰士”。（中評社 林艶攝） 中評社北京9月11日電（記者 林艷後續報道）今年的九三閱兵式雖然已過去一周，但其中不少高科技武器卻值得進一步挖掘探索。中評社記者在整理九三閱兵現場圖片時，發現了陸上無人作戰方隊的戰車上出現了“狼群”。坦白說，這些呆萌可愛的小小“機器狼”在鋼鐵洪流裝備方隊中並不出眾，但它們的戰鬥力卻十分了得！



“機器狼”是由四足機器狗加裝上武器或偵察設備進化而成，相較於它的前身“機器狗”，在偵察能力、打擊精度及保障處置效能等方面實現全面升級。



據了解，這款四足機器狼使用的是自主可控的國產化芯片，機身前後配置兩顆激光雷達，周身搭載5個環視相機，二者結合，可實現360度的全視角感知。



別看這隻“機器狼”很小只，它可以扛起最高20公斤的物體，續航里程約10公里，運行時間約2.5小時，能在30秒內完成電池更換。它還能在40度的陡坡爬行，能越過30厘米高的障礙物，在廢墟上如履平地，從而適應複雜地形環境。



無人“機器狼”，也被稱為改變未來戰爭形態的“未來戰士”。在城市巷戰中，“機器狼”作戰群可以進入人類難以進入的狹小區域。這樣，它們就能在危險區域執行任務，與人類形成有效的配合，這在未來戰場上將非常有用。

