特朗普疑向愛潑斯坦發淫穢信件

9月7日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普準備登機。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據大公網報導，綜合美聯社、CNN報導：美國國會眾議院民主黨人8日公開一封寫給已故淫媒富商愛潑斯坦的生日賀信，賀信帶有特朗普署名、畫有女性裸體。白宮否認信件的真實性，稱信中的圖案並非由特朗普所畫，簽名也不是特朗普的字跡。



這封信被收錄在2003年為愛潑斯坦製作的50歲生日紀念册中。信件內容是以第三人稱描述的特朗普與愛潑斯坦的一段簡短對話，信的結尾寫道：“朋友是一件美妙的事情。生日快樂。願每一天都是另一個美妙的秘密。”信件最下方的中間是特朗普的簽名，而這個簽名恰好位於畫中女性身體輪廓的私密部位。



美國眾議院監督委員會最高級別民主黨成員加西亞表示：“特朗普在撒謊，並正在竭盡所能掩蓋真相。別再耍花招和撒謊了，現在就公布完整的文件。”



白宮新聞秘書萊維特回應稱，特朗普沒有畫這幅畫，也沒有簽名，並稱總統法律團隊將提起訴訟。《華爾街日報》今年7月最早曝光這封信的存在。特朗普隨後向該報及其母公司提起誹謗訴訟，並索償至少100億美元。



另據美媒報導，美國財長貝森特本月3日在一場白宮私人晚宴中與住房金融局局長普爾特發生口角，幾乎大打出手。貝森特以粗口辱罵普爾特，不滿對方在背後向特朗普說自己的壞話，更威脅要揮拳打普爾特的臉。此外，兩人對於是否勸退美聯儲主席鮑威爾持有不同意見。貝森特擔心會擾亂金融市場，普爾特則主張勸退鮑威爾。