【
大
中
小
】 【
打 印
】
西安：老廠房“變身”影視基地
http://www.CRNTT.com
2025-09-10 16:03:06
西影風雷年代影視基地內的老廠房（9月9日攝）。（圖片來源：新華社）
中評社北京9月10日電／據新華社報導，在陝西省西安市長安區子午街道，一座由工業遺址翻新而成的影視基地——西影風雷年代影視基地今年1月投入運營。該影視基地前身為上世紀六十年代投產的風雷儀表廠，儀表廠於2006年退出歷史舞台，但廠區的風貌得到完好保留。2024年以來，西影集團與西安工業投資集團在廠區原址共建以年代劇為主題的影視基地，為劇組提供影視拍攝“一站式”服務，同時積極發展影視文旅融合產業，使老廠房煥發新生。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
江西安遠以評促改守牢案件質量關
(2025-09-07 15:15:03)
2025歐亞經濟論壇將聚焦新領域交流合作
(2025-08-26 14:35:15)
西安人大常委會原副主任康軍接受審查調查
(2025-07-29 19:54:16)
西安：機場施工挖出文物，建博物館就地展示
(2025-06-05 13:06:53)
第九屆絲博會開啟國際經貿合作新航程
(2025-05-21 17:22:11)
第七屆香港法律服務論壇將在西安舉辦
(2025-05-07 17:27:57)
從博物館“超長待機”感受古都西安待客誠意
(2025-05-04 15:36:21)
西安鄠邑：梅花盛開春意濃
(2025-03-19 17:45:46)
中評鏡頭：逛張學良故居 泡湯賞北投風景
(2025-03-17 00:47:31)
西安咸陽國際機場T5航站樓投入使用
(2025-02-20 19:39:11)