歐洲議會中透視“挺烏”三年財政困境與分歧

9月3日，在法國巴黎總統府愛麗舍宮，法國總統馬克龍（右二）迎接來訪的烏克蘭總統澤連斯基（右三）。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，當地時間9日上午，法國斯特拉斯堡天空陰沉、細雨飄灑，歐洲議會大樓外的廣場顯得冷清而潮濕；在大樓內，議員們則圍繞歐洲是否應繼續向烏克蘭提供安全保障進行著激烈交鋒。自俄烏衝突爆發以來，歐洲對烏援助已進入第三個年頭，花費超過1000億歐元，如今在財政緊縮和民意分化的背景下，“挺烏”還能走多遠，成為這場辯論的焦點。



根據日程，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯首先進行辯論發言。卡拉斯說，自2022年俄烏衝突爆發以來，歐盟及其成員國已向烏克蘭提供近1690億歐元財政支持，其中軍事援助超過630億歐元。卡拉斯還強調，到2027年，歐盟力爭全面停止進口俄羅斯石油和天然氣。



德國籍歐洲議會議員亞歷山大·澤爾對卡拉斯的表態表示憤慨。儘管身處議會半圓形階梯會場的後排，他的質問聲卻響徹大廳。“在德國，化工產業正在崩潰，這正是你的政策所致！”澤爾的聲音尖銳而激烈。“由於能源價格過高，拜耳、巴斯夫等公司正在大規模裁員。在勒沃庫森、路德維希港、比特菲爾德，成千上萬家庭因此失去生計，這一切都是因為你的政策。”



澤爾還提到，法國政府同樣面臨困境，貝魯領導的政府8日因無法在財政緊縮預算草案上達成一致而宣告倒台。



澤爾指責卡拉斯將“大把錢”砸向烏克蘭：“斯特拉斯堡的這個議會大廳，以及柏林的政府大樓裡，這種脫離現實的傲慢態度，每次都讓我震驚。”話音剛落，議會大廳裡響起了掌聲。



澤爾的憤慨並非孤例，匈牙利籍議員喬鮑·德默特爾走上會場中央的講台發言時，不時轉身直面卡拉斯，連連質問。他指出，在歐盟委員會公布涵蓋2028年至2034年7年時間的新預算案中，歐盟還將調動1000億歐元支持烏克蘭，若算上間接支出，整體預算的20%都可能流向烏克蘭，而這筆錢意味著要壓縮其他方面預算。



“如果歐洲經濟被拖垮，那又如何援助烏克蘭？”他反問道。面對德默特爾的追問，卡拉斯大部分時間低頭在紙上記錄，鮮少抬頭回應。



現場也有議員發出和平呼聲。議員金高·加爾說，儘管歐洲議會不斷舉行辯論並通過決議，歐盟也已向烏克蘭輸送了巨額資金，但衝突仍然沒有停歇。她呼籲通過外交途徑尋找解決之道，避免讓戰爭一步步逼近歐盟。