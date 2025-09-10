香港為共建“一帶一路”注入金融動能

這是5月12日拍攝的香港維多利亞港兩岸風光。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月10日電／據大公網報導，“一帶一路”倡議提出後的十餘年間，藍圖逐步落地，成為推動全球互聯互通與共同發展的重要平台。迄今已有超過150個國家及30多個國際組織支持並參與，覆蓋全球約75%的人口，共建“一帶一路”國家和地區國內生產總值占全球一半以上。根據英國經濟與商業研究中心預測，到2040年，“一帶一路”國家和地區每年將為全球國內生產總值貢獻逾7.1萬億美元，展現出強勁的發展潛力。



在“一國兩制”方針下，香港以背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，成為高質量共建“一帶一路”的首選平台。作為全球最自由的經濟體之一，香港於2025年上半年的IPO市場集資達1071億港元，位居全球首位，展現資本市場的強大吸引力。同時，香港亦是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，為“一帶一路”沿線國家和地區提供融資、人民幣結算、投資等多元化服務。



此外，香港在法律服務及爭議解決方面亦具備國際優勢。今年5月，國際調解院的總部正式落戶香港，進一步鞏固本港作為亞太區法律中心的地位，為“一帶一路”沿線國家和地區提供更完善的法治保障與合作平台，創造更多商機。



金融是共建“一帶一路”的重要支撐，香港作為國際金融中心，是連接中國內地與國際市場的紐帶。作為國際化程度領先的中資投行，中金公司秉持“植根中國、融通世界”的理念，深耕香港市場二十多年，以“投資＋投行＋研究”的多維協同體系，為海內外企業、機構、投資者提供全方位、多層次的綜合金融服務，積極助力共建“一帶一路”走深走實，為推動高水平對外開放和共建國家共贏發展注入金融動能。



在促進沿線國家和地區的資本流動方面，2024年以來，中金公司成功完成七宗“一帶一路”相關項目，總交易規模超過270億美元。同時，中金公司持續推出《帶路新十年：宏觀、金融與產業趨勢分析》、《“一帶一路”研究白皮書》及《帶路觀察》深度研究報告，為政府和企業提供前瞻性決策參考。



在推動國際交流方面，中金公司積極參與各類高層會晤及國際論壇，包括首屆“中國─巴西經濟與金融論壇”及“‘一帶一路’國際合作高峰論壇”等，積極促進跨境資本市場互動，拓展合作網絡。我亦將出席本周三開幕的第十屆“一帶一路高峰論壇”並致辭，進一步展現中金公司在推動綠色金融與數字創新方面的積極角色。



“一帶一路高峰論壇”是香港推動“一帶一路”倡議、促進區域互聯互通和實質合作的商貿平台。中金公司已支持和參與“一帶一路高峰論壇”多年，借此深化與“一帶一路”沿線國家的交流與合作。



在2024年“一帶一路高峰論壇”期間，中金公司與哈薩克斯坦投資發展基金簽署諒解備忘錄，確立促進雙邊交流、加深互利投資等領域的合作意向與合作框架，進一步推動雙邊投資與金融合作。哈薩克斯坦作為“一帶一路”首倡之地，也是中國在中亞地區的重要合作夥伴，中金公司多年來持續深耕當地市場，助力中資企業拓展中亞業務，為中資企業走向中亞乃至更廣闊的國際市場提供有力支持。



與此同時，中金公司亦持續深化與中東地區的主權基金及政府機構的合作關係，包括沙特阿拉伯投資部、阿布扎比經濟發展局及科威特投資局等。今年5月，中金公司在阿聯酋杜拜國際金融中心設立其首間中東地區分公司，標誌著全球化戰略邁出重要一步。杜拜作為區域金融樞紐，阿聯酋將成為中金公司深耕當地、服務區域客戶的戰略支點。中金公司中東地區分公司的設立將進一步提升中金服務中國企業“走出去”及深化中東地區金融合作的能力。中金公司將充分發揮境內外聯動優勢，致力於成為連接中國與中東地區的雙向投資銀行樞紐和戰略性橋梁，為高質量共建“一帶一路”注入金融動能。



金融賦能新質生產力



面對新一輪科技革命和產業變革，中金公司積極發揮金融專長，促進“科技─產業─金融”的良性循環，助力產業升級和新質生產力發展。下一步，中金公司將持續創新金融產品和服務模式，更加精準高效支持科技創新，為新質生產力的培育和發展注入源源不斷的金融“活水”。



中金公司未來將進一步拓展海外業務布局，憑借國際視野與廣泛的國際網絡，聯通境內外資本市場，深化與“一帶一路”沿線國家和地區政府、金融機構及企業的合作交流，為國家構建高水平對外開放新格局作出更大貢獻。