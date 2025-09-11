“光之利刃”　艦載激光武器出道即是巔峰

艦載激光武器LY-1首次亮相，具備精準毀傷、持續打擊的突出優勢（中評社 林艶攝） 中評社北京9月11日電（記者 林艷後續報道）在今年九三閱兵式上，艦載激光武器LY－1的首次亮相，即成為中外媒體記者關注的焦點，可以說“出道即是巔峰”。



當艦載激光武器LY－1在閱兵式上出現時，立即吸引了中外媒體記者的高度關注，現場響起一片快門聲。它的外形是一個方正敦實的白色裝置，配有深藍色屏幕，被不少網友戲稱為“洗衣機”“放大版的攝像頭”。令大家沒有想到的是，如此“呆萌”的一個裝置，卻改寫了海戰攻防新規則，有外媒認為這是“全球最強激光防空系統”的強大武器。



艦載激光武器LY－1也被稱為“光之利刃”，具有精准毀傷、持續打擊的突出優勢，具備單次攔截成本低、攔截精度高等特點，主要攔截對象為防空、反導和反無人機作戰，以及海上無人裝備及反艦導彈。



Y－1屬於“定向能武器”，配備大容量能量單元，可通過艦載火控雷達鎖定目標實現＂瞄准即鎖定，開火即命中＂的作戰效能。這類武器不是使用射彈進行動能殺傷，而是基於電磁能量通過加熱、破壞內部電氣系統或致盲光學和雷達等傳感器來使目標失效，可以對敵方武器裝備的光學傳感器實現有效毀傷。



