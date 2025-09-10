嚴剛：行政立法良性互動　有效維護特區憲制秩序

嚴剛表示，今次條例草案未獲立法會審議通過，彰顯了香港特區在“一國兩制”中行政、立法、司法各司其職、各盡其責的憲制特徵，同時也表明了立法會在現行架構中能夠有效發揮立法與監督的憲製作用，絕非是附著於政府的橡皮圖章。 中評社香港9月10日電／香港立法會議員嚴剛今天表示，《同性伴侶關係登記條例草案》自提交立法會審議以來，已經引發社會各界的廣泛關注，亦帶來較大爭議。政府面臨如此強大阻力，仍爭取通過立法，體現特區政府尊重司法判決的法治價值觀，及“遇事不避難”的施政理念。儘管如此，面對超過八成民意排斥抗拒的社會背景，《同性伴侶關係登記條例草案》9月10日在立法會最終以71票反對而被否決。



嚴剛說，在全球已經有超過30個國家同地區認可同性婚姻的背景下，本條例草案引發了香港社會不同傾向的討論，實屬情理之中。但同時也需要清醒地看到，在深受傳統中華文化影響的香港特區，“一夫一妻、一男一女”的婚姻觀念仍然是社會主流。早前，立法會有關法案委員會邀請公眾就本條例草案提交意見書，結果共收到10775份意見表達。其中，超過八成市民拒絕接納同性伴侶關係合法化，反映出相關立法在現階段，仍然面對著強大的民意反對。



嚴剛表示，本次政府根據終審法院的相關裁決，推動的條例草案，在法案委員會討論時，當局便已經多次解釋，替代方案並不等同於政府認可同性婚姻。然而，諸多委員擔憂，相關替代方案始終會給主流社會帶來一種“開綠燈”的錯覺，擔心會引起連串難以面對的社會反應，亦有可能會為後續執法帶來新的困擾。



譬如，條例草案規定，只承認具有海外合法登記關係的同性伴侶，才可以在香港登記。如此規定，對於無條件或不願去海外登記的伴侶可能構成不公平對待。如果海外原註冊地的法律有所改變，即不再承認同性婚姻或同性伴侶關係，這樣對已經在香港登記的同性伴侶關係，也可能產生影響。另一方面，一旦同性伴侶關係被單方面解除，而當事人其中一方如果沒有前往海外辦理變更，對另一方的影響也需要考慮。此外，登記成為同性伴侶關係後，如果有一方接受了變性手術，那他們之間的法律關係處理也會有所變化——諸如此類情景，如果實施替代方案，這都將是香港或需面對的新的法律爭議與挑戰。



眾所周知，香港特區是一個中西文化交匯的多元社會。其實，香港市民對日常生活中的同性伴侶行為已經十分包容，只要不影響其他人，大家對其私人生活選擇，通常都不會排斥，甚至亦絕少歧視，其在香港享受自由生活的平等權利，亦會得到社會的廣泛理解和包容。



嚴剛指出，社會上有聲音認為，由於香港法律上和內地有所不同，如果特區政府承認同性伴侶關係，那或可更好展示香港社會的多元一面；但亦有更多意見強烈質疑，倘若認可同性伴侶關係，可能給傳統倫理價值及家庭觀念帶來影響與衝擊。香港作為中華文化影響深厚的重要地區，婚姻及家庭的傳統主流價值觀，始終都是一男一女異性婚姻為基石。所以，面對同性伴侶合法化這個敏感議題，必須要充分考慮社會民情，及大多數市民的共識。也因此，立法會71位議員選擇尊重並接納社會主流意見，反對通過同性伴侶關係替代方案。

