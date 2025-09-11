時隔十年再觀禮閱兵　戚嘉林激動落淚

台灣《祖國》雜誌社社長、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林接受中評社記者採訪 中評社北京9月11日電（記者 林艷）時隔十年，台灣《祖國》雜誌社社長、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林再次來到北京，現場觀禮“九三”抗戰勝利80週年暨反法西斯戰爭勝利80週年閱兵式。在接受中評社記者採訪時，戚嘉林難掩激動心情，一度哽咽落淚。他說：“這是我故土的成就，是我的光榮！”



戚嘉林表示，在現場觀禮過程中，習近平主席所說的“歷史承載過去，也啟迪未來”，令其印象深刻。他說，當年我們的國家一窮二白，因為落後而遭受欺凌，尤其在二戰時期，列強的侵略帶來了亡國滅種般的殘酷現實。如今，經過幾代人刻骨銘心的奮鬥，國家才有了今天的發展成就。



戚嘉林說，現場看到軍容雄壯、士氣高昂，內心非常激動。特別是此次閱兵展出了很多世界一流的裝備，其中不少是首次亮相，比如東風－61，巨浪－3潛射洲際導彈等，這些先進裝備代表我們國家已經建立起了強大的工業體系和科研鏈條，也意味著我們不再承受美國人核訛詐與核威懾。



談到這場紀念抗戰勝利80週年閱兵式對兩岸關係的意義，戚嘉林表示，台灣社會經歷了三四十年的教改以及分離主義勢力長期執政，許多歷史敘述已有失公允。他相信，通過全球媒體對九三閱兵廣泛而深入的報導，台灣民眾能更全面瞭解歷史，在一定程度上恢復二戰時期和抗日戰爭時期的民族記憶，也就是共同構建“兩岸歷史記憶”。



戚嘉林指出，台灣地區是一個教育發達的地區，民眾普遍具備較高的知識水平。他相信，透過對九三閱兵的客觀報導，大家會瞭解到“兩岸統一是不可逆的大勢”。他認為，當前統一進程最大的外部障礙來自美國。如果美國無法再對中國的統一趨勢施加壓力，統一的道路將會更加順暢，民眾的認知也會更加清晰，更明白“這是歷史的必然”。



儘管此次來京觀禮遭遇民進黨當局的阻撓，但戚嘉林依然堅持成行。他表示，這背後最大的動力就是“我是中國人”。他的父母都來自大陸湖北省，“作為中國人，回到自己的故土有何不可？”他哽咽片刻，堅定地說道，“這是我故土的成就，是我的光榮！”