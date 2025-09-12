中評記者手記：解密閱兵式上首秀的明星裝備

東風 5C 液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球（中評社 林艶攝） 中評社北京9月12日電（記者 林艷後續報道）在紀念抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵式上，許多明星裝備首次亮相，震撼中外。閱兵結束後，“軍迷變軍盲”的話題迅速登上社交平台的熱搜。中評社記者回顧發現，儘管央視的官方解說詞簡明扼要，但細細品味這些“國之重器”，不難發現其背後蘊藏著強大的實力和維護和平的決心。



中評社記者依然記得，當眾多明星裝備甚至未曾想過的裝備首次在閱兵式上亮相時，武器裝備隆隆駛過轟鳴震耳，卻絲毫未能掩蓋現場此起彼伏的快門聲和驚歎聲。



壓軸出場的12台大型導彈運輸車，搭載著“東風-5C”液體洲際戰略核導彈浩蕩而行，將此次閱兵推向了高潮，成為鏡頭與目光匯聚的焦點。



特別值得一提的是，東風-5C是中國自主研制的東風洲際彈道導彈家族成員之一，中國人民解放軍裝備的射程最遠、威力最大的重型洲際戰略核導彈，也是中國戰略反擊體系中的重要組成。該型導彈突防能力強，打擊精度高，採用先進的液體燃料發動機，有著固體燃料發動機所不及的優勢，推力和比衝力更大。



引人注目的是，東風-5C採用全新設計的分導式多彈頭，可攜帶10個彈頭，，在數百公裡範圍內精確打擊多個目標，並可靈活調節攻擊次序與時序，大幅提升突防與毀傷效果。



值得強調的是，東風-5C的打擊範圍已實現全球覆蓋，能夠對世界上任何潛在威脅目標實施有效反擊，不存在戰略死角。這意味著中國已具備全天候、全地域核反擊能力，可對任何核威脅作出迅速而堅決的回應。該系統全時戒備，能及時應對重大危機快速作出反應，有效捍衛國家安全與利益。

