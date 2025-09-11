中評關注：東莞台博會將開幕 規模創新高

2025第十六屆東莞台灣名品博覽會將開幕，參展商陸續抵達東莞（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月11日電（記者 盧哲）由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦的2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）將於9月11日至14日在東莞舉行。中評社記者10日晚抵達東莞瞭解到，本屆台博會台商台青齊聚，規模再創歷史新高。



主辦方介紹，本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，將在廣東現代國際展覽中心舉辦，展覽面積達3.3萬平方米，匯聚了來自大陸25個省市、島內22個縣市及港澳地區的展商。共設8大主題館、25個省（市）專館，參展企業671家，展位1881個，規模再創歷史新高。



本屆台博會突出四大亮點：落實《東莞兩岸方案》，莞台交融親上親；東南亞台商首設館，參展規模創新高；台灣行業工會更多，電子產業更聚焦；台青踴躍赴莞，寶島風情全民樂享。四大亮點全方位凸顯台博會在促進兩岸經貿合作、產業對接與人文交流方面的平台功能。



今年首次設立“亞洲台商主題館”，邀請印度、馬來西亞、泰國、越南等十多個國家和地區的實力台企參展，進一步擴大展會的影響力與“朋友圈”。



此外，本屆台博會突出“六新”特色，全面升級展會體驗。“海外新展館”集結亞洲多國台企共同參展；“島內新朋友”新增台灣機械工業同業公會、台灣發電機工業協會等58家會員企業，桃園、台南等多地台商也將組團參與；“台灣新風味”通過“寶島風情長廊”呈現22個縣市122家展商，打造“一縣市一爆品”的地道特色。