日本醫療機構被控向外國人收高額醫療費違法

中評社香港9月10日電／共同社報導，對於2022年在日本被緊急送醫並被診斷罹患腦腫瘤、回國後死亡的中國籍女性，日本國立迴圈器病研究中心（國循、大阪府吹田市）要求支付相當於無醫保的日本人3倍的醫療費。該女性的女兒本月10日向大阪地方法院起訴，以此舉違法為由，要求確認不負有支付差額部分（約450萬日元，約合人民幣22萬元）的義務。



起訴書顯示，該女性2019年11月以短期逗留為目的來到日本，因新冠疫情而難以回國，於是基於日本政府的特別措施獲得了在留資格，但未能加入健康保險。2022年1月，由於出現了運動障礙，她被送至國循，被診斷疑似患有腦腫瘤。



在日本，未加入健康保險的外國人需全額自費，醫療費由醫院方面斟酌決定。國循在女性出院後，要求支付約675萬日元，相當於全額自費的日本人的3倍。女性方面要求減額，但國循稱“（本中心）規定全額自費的外國人一律負擔300%”，不同意減額。女性回中國後於2023年死亡，女兒到今年5月支付了與病患是日本人的情況相同的約225萬日元。



原告方主張說，國循的應對舉措是基於國籍的不合理的歧視，違反了聯合國《公民權利和政治權利國際公約》以及日本《民法》規定的公序良俗。女兒在起訴後的記者會上表示，希望日本社會變得沒有遭歧視的不安，能夠平等享受醫療。



國循稱還未收到起訴書，不予置評。