快評：中美防長通話　官方文稿不長話很重

中評社快評／9月9日晚，中國國防部長董軍應約同美國國防部長赫格塞思視頻通話。這是美國總統特朗普第二任期以來，中美兩國首次高層軍事對話。新華社10日報導兩人的通話情況，文稿不長，但話很重，董軍針對“台獨”與南海問題對美方發出強硬警告。



董軍強調，要尊重彼此核心利益。任何“以武助獨”“以台制華”圖謀和干涉都將被挫敗。中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。



中國國防部網站昨天發出的新聞稿中，董軍還強調，要堅持不衝突不對抗，這是雙方共識，更是一條底線。



五角大廈發出的新聞稿表示，赫格塞思在通話中明確表達，美國無意與中國衝突，也不追求中國更換政權或者箝制中國。同時，赫格塞思也直率地表明，美國在亞太地區具有重大利益，會堅決保護那些利益。新聞稿稱，兩國防長用坦白和有建設性的態度討論不同議題，也同意未來有更多的討論。



中美防長今次視頻通話是美方主動邀約的。外電報導，美國國務卿魯比歐7月11日在馬來西亞與中國外交部長王毅會見後，五角大廈開始考慮加強美中兩國的“軍對軍”交流。美國提議將通話安排在9月3日的中國抗日抗戰勝利80周年閱兵之後。



中國九三大閱兵給五角大廈帶來不小震撼，美方更清楚中國軍事裝備的最新進展及實力，特朗普下令五角大廈為美國軍隊的歷史性重組、重振士氣和恢復威懾力做好準備，赫格塞思則於九三當天表示，美方清楚表明，無意與中俄或其他國家發生衝突。9日赫格塞思再次向中方明確表達，美國無意與中國衝突。



中美防長通話對構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係有好處，外界還認為這是在為中美不久之後舉行領導人會晤鋪路。雙方在通話中清楚表達立場，尤其是董軍明确指出底線，就“台獨”和南海問題提出警告。美方不想衝突就必須停止“以武助獨”、“以台制華”，必須停止侵權挑釁、蓄意煽亂。九三閱兵強化了中方的實力地位，這是美方必須正視的。