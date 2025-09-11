【
大
中
小
】 【
打 印
】
國產民機C909首條地區航線正式開通
http://www.CRNTT.com
2025-09-11 11:57:33
中評社北京9月11日電／據新華社報導，國產民機C909首條地區航線9月10日正式開通。11時40分，東航MU865航班從南昌昌北國際機場飛抵澳門國際機場，落地後受到民航最高禮儀“水門儀式”的迎接。
據瞭解，此次東航新開的南昌—澳門航線每周往返三班，逢周三、五、日執行，採用國產民機C909執飛。去程MU865航班計劃10時從南昌昌北國際機場起飛，11時45分飛抵澳門；返程MU866航班計劃12時55分從澳門國際機場起飛，14時45分飛抵南昌。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
前8個月我國集成電路出口增長23.3%
(2025-09-08 16:10:54)
我國自研兩艘亞洲超大型耙吸挖泥船成功下水
(2025-08-27 11:57:54)
上半年軸承工業增加值增長9.37%
(2025-08-12 16:28:56)
“用戶共創”成為製造業創新方向
(2025-07-14 15:03:05)
製造業“內外兼修”加快轉型升級
(2025-07-14 15:00:11)
“智”造蝶變 老品牌煥發新活力
(2025-07-09 14:59:28)
AG600飛機正式邁入批量生產階段
(2025-06-12 16:34:09)
“內衣小鎮”織出500億元“里子產業”
(2025-06-10 16:46:43)
多筒概念下，衹有海爾三筒洗衣機做火了
(2025-06-10 16:43:55)
多款創新產品亮相中國國際機床展
(2025-04-22 10:56:10)