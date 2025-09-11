國產民機C909首條地區航線正式開通

中評社北京9月11日電／據新華社報導，國產民機C909首條地區航線9月10日正式開通。11時40分，東航MU865航班從南昌昌北國際機場飛抵澳門國際機場，落地後受到民航最高禮儀“水門儀式”的迎接。



據瞭解，此次東航新開的南昌—澳門航線每周往返三班，逢周三、五、日執行，採用國產民機C909執飛。去程MU865航班計劃10時從南昌昌北國際機場起飛，11時45分飛抵澳門；返程MU866航班計劃12時55分從澳門國際機場起飛，14時45分飛抵南昌。