過度收集個人信息，侵權！

中評社北京9月11日電／據新華社報導，近年來，全國法院審理的涉數據類案件數量增長明顯。日前，最高人民法院首次發布數據權益司法保護專題指導性案例，積極回應數據權屬認定、數據產品利用、個人信息保護、網絡平台賬號交付等社會高度關注的問題。



在數字經濟時代，數據是數字化、網絡化、智能化的基礎，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。統計顯示，近年來，全國法院審理的涉數據類案件數量增長明顯，2024年一審審結的案件數是2021年的兩倍。而且，由於數據具有十分複雜的經濟和法律特徵，涉數據類案件類型新、審理難度大，裁判結果備受社會關注。



近日，最高人民法院首次發布數據權益司法保護專題指導性案例，積極回應數據權屬認定、數據產品利用、個人信息保護、網絡平台賬號交付等社會高度關注的問題，統一類案裁判尺度。



APP越線索要個人信息被判侵權



記者注意到，本批案例專門選取兩個涉個人信息保護糾紛的案例。近年來，APP運營者收集用戶個人信息的情形較為普遍，相關糾紛也日益增多。“羅某訴某科技有限公司隱私權、個人信息保護糾紛案”就是一件涉APP經營者過度收集用戶個人信息，最終被法院認定為侵害個人信息權益的案例。



該案中，某科技公司運營某英語學習網站及兩款APP。該科技公司在未征得羅某同意的情況下，通過線下合作體驗店收集羅某兩個手機號碼，為羅某創建案涉某英語學習網站的賬號密碼，並向羅某手機發送多條相關信息。



羅某在案涉某英語網站和案涉APP賬號點擊登錄發現，界面要求用戶填寫“職業”“學習目的”“學齡階段”“英語水平”等內容，不填寫相關信息則無法繼續登錄過程。填寫完成後，還需填寫個人基本信息，上述過程中並無“跳過”“拒絕”等選項，亦無授權同意收集個人信息的提示。



羅某以隱私權、個人信息保護糾紛為由提起訴訟，請求法院判令該科技公司向其提供清晰的個人信息副本、停止侵權、删除個人信息、公開賠禮道歉並賠償損失2900元。北京互聯網法院判決支持羅某的訴訟請求。二審維持原判。