我國再添17項新職業

中評社北京9月11日電／據光明日報報導，“職業版圖”又更新了！



近日，人力資源和社會保障部會同國家市場監督管理總局、國家統計局正式發布第七批新職業信息，檢驗檢測管理工程技術人員、養老服務師、跨境電商運營管理師、無人機群飛行規劃員等17個新職業及42個新工種“集體上新”。



從“潮流職業”到“國家認證”，這些新職業為何誕生？它們怎樣折射中國經濟轉型升級的脈動？又將如何改變我們的生活與未來？



新技術催生新賽道



“以前別人問我做什麼的，我說‘烤串的’，現在不一樣了，我是‘燒烤料理師’。”在吉林長春，郭彪的燒烤店如今已成為“網紅打卡地”。他的身份轉變，正是新職業誕生的縮影。



記者瞭解到，新職業是指社會經濟發展中已有一定規模從業人員，且具有相對獨立成熟的專業和技能要求，但現行國家職業分類大典中尚未收錄的職業。人社部每年向社會公開征集新職業信息，經過專家評審論證、徵求意見和公示、審定和發布等環節，最終確立新職業。



此次發布的17個新職業中，超過半數與新技術、新產業直接相關。其中，“無人機群飛行規劃員”尤為引人注目。隨著低空經濟成為國家戰略，無人機從航拍工具升級為物流配送、農業植保、應急救援等場景的“空中機器人”。截至2024年底，全國註冊無人機突破217萬架，催生大量“飛手”崗位。



“以萬架無人機表演項目為例，作為規劃員，我們需要對整個無人機集群表演項目進行全流程的統籌。”無人機群飛行規劃員楊傑說，正式表演前，需要提前根據場地信號、觀眾視角、天氣風險等進行前置勘測，飛行當天則要嚴格監測風速、溫度、電量、信號強度等參數，表演結束後要匯總數據復盤，提升飛行安全與效率。