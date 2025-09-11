警惕，別讓身份被“偷”去開公司了！

中評社北京9月11日電／據工人日報報導，“被法定代表人”“被股東”“被入職”……近年來，在市場主體登記中被冒用身份、被冒名簽字的情況時有發生，嚴重侵犯公民權益，擾亂市場秩序。如何有效遏制此類亂象？個人身份信息被冒用後，又該如何依法維權？近日，北京市平穀區人民法院發布《平穀法院市場主體登記類行政案件審理情況報告（2020－2024）》（以下簡稱《報告》），通報該院近5年此類案件審理情況，並發布6則典型案例。



《報告》顯示，此類案件數量近5年呈穩中有升態勢，存在潛伏期長、發現認定難、證據收集困難等特點。此外，多數涉案公司的登記由代辦人員操辦，其中存在大量無照經營的“黑代辦”，嚴重擾亂市場秩序。



北京市平穀區人民法院副院長王曉蓉表示，這類案件審理結果牽涉主體多，權益平衡難，市場主體登記行為的處理影響公司經營穩定性、善意第三人利益及交易安全，處理中需審慎權衡各方利益。



在其中一起典型案例中，蘇某稱其於2004年被冒名登記為某公司股東，直至2021年，自己才發現此事並提起訴訟。法院經審查認為，該起訴已超過法定的5年最長起訴期限，故裁定駁回起訴。



對此，北京市平穀區人民法院行政審判庭庭長鄭淑君提示，公民務必妥善保管身份證件。一旦丟失，第一時間掛失並補辦，最大限度降低被冒用風險。“定期自查是關鍵，建議公眾利用‘國家企業信用信息公示系統’等平台定期進行自查，做到早發現早維權。發現被冒名登記後，應立即採取維權措施，切勿拖延，以免因超過法定期限而喪失法律救濟機會。”鄭淑君說。



在通報的另一起案件中，某公司提交材料申請將法定代表人由周某變更為王某，北京市平穀區市監局當日作出准予變更決定。後周某提起民事訴訟，法院生效判決確認該公司據以變更的股東會決議不成立。周某據此提起行政訴訟，要求撤銷變更登記。