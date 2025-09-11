貴陽運用群眾點題機制　協作聯動懲治微腐敗

該市紀檢監察幹部在污水處理廠瞭解相關情況。 中評社北京9月11日電／據中國紀檢監察報報導，“如發現有人挪用、私分你們村的集體資金，濫用職權處置集體資源，侵占集體資產等，可以跟我們聯繫，宣傳册上有電話和郵箱……”近日，貴州省貴陽市觀山湖區紀委監委組織力量進社區、進農村，向群眾發放農村集體“三資”管理問題線索征集的宣傳資料，引導群眾積極參與監督。



貴陽市紀檢監察機關深化運用“群眾點題”機制，聚焦群眾關心關切，靶向糾治農村集體“三資”管理突出問題。今年1至7月，全市共發現農村集體“三資”管理領域問題線索411個，立案350件，黨紀政務處分174人。



為找准問題，該市紀委監委堅持線上線下同步發力，依托門戶網站、微信公眾號，通過實地調研走訪等方式，對涉及農村集體“三資”管理方面的問題線索進行全面摸排，聚焦群眾反映強烈的惠民惠農補貼發放、村集體財務管理、農村項目工程建設等方面問題，嚴查背後的責任、作風和腐敗問題。



同時，該市紀委監委成立由委班子成員帶隊、“室組地”協同聯動的專項監督工作組，聯合市農業農村局、市財政局等部門，通過下沉督導、集中座談、會商研判等方式，督促各有關部門緊盯經營收入多、實施項目多、資金投入多的村，持續做好排查整改工作。今年以來，全市共排查發現問題236個，已完成整改103個，推動辦成群眾可感可及的實事86件。



以基層“微腐敗”為切入點，貴陽市紀委監委針對農村集體“三資”領域違紀違法案件暴露出的監管漏洞、制度短板，制發紀檢監察建議，督促相關職能部門舉一反三抓實整改，推動建立健全賬務分設、現金管理、資產登記等方面制度機制14項。