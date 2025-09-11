駐日美軍性暴力事件頻發　美國防部啟動調查

這是2023年11月25日在日本沖繩美軍普天間基地駐留的“魚鷹”運輸機（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，日本媒體10日報導，近年來駐日美軍性暴力事件頻發，美國國防部已就此啟動調查。不過，日本政府未被告知相關信息，而是通過媒體報導才獲知此事。



日本多家媒體報導，本月初，美國國防部下屬監察部門發布通知，要求就駐日美軍人員所涉性暴力事件展開調查。調查範圍包括東京橫田基地、神奈川縣橫須賀基地以及沖繩縣科特尼兵營等。



調查人員將重點核查涉性暴力犯罪美軍人員的犯罪記錄、訓練和履職等情況，評估各基地是否遵守防範性暴力犯罪的相關措施。



《沖繩時報》等媒體報導，美方未向日方通報啟動調查一事。當被問及調查相關信息時，日本外務省和防衛省均表示不知情，通過媒體報導才得知此事。



長期以來，駐日美軍犯罪問題頻發。據沖繩縣統計，從1972年到2023年，駐日美軍及軍屬僅在沖繩就犯有刑事案件約6200起，其中不乏殺人、強姦、搶劫等惡性案件。



沖繩一家法院10日二審判處一名美軍士兵5年監禁，維持一審判決。這名士兵被控2023年12月在沖繩誘拐並性侵一名未滿16歲的日本少女。今年6月，沖繩那霸地方法院判處一名美軍士兵7年監禁，他被控犯有“非自願性交致人受傷罪”。



日本民眾多次集會抗議美軍暴行，並批評日本政府未能妥善處理駐日美軍相關問題。