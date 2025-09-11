中國呼籲加大在伊朗核問題上的外交努力

這是9月8日在奧地利首都維也納拍攝的國際原子能機構理事會會議現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，國際原子能機構理事會10日討論伊朗與國際原子能機構秘書處在恢復保障監督合作方面的積極進展。中國常駐國際原子能機構代表李鬆全面闡述中方立場主張，呼籲各方進一步加大在伊朗核問題上的外交努力。



李鬆表示，今年6月，美國和以色列悍然對伊朗接受國際原子能機構保障監督的核設施發動軍事打擊，嚴重破壞伊核問題外交努力，嚴重干擾伊方與國際原子能機構的保障監督合作。面對嚴峻複雜的形勢，中方堅決反對霸權霸凌行徑，堅持發揮勸和促談、溝通斡旋作用，積極開展建設性的外交努力，防止矛盾激化、促進對話合作。在聯合國安理會第2231號決議問題上，中方明確反對歐洲三國（法、英、德）折騰“快速恢復制裁”，指出此舉無助於重建信任，不利於推動復談，可能導致災難性後果，將外交努力毀於一旦。



李鬆指出，中國領導人提出的全球治理倡議和全球安全倡議對妥善解決伊核問題具有重要指導意義。伊核問題衹有在充分尊重伊朗和平利用核能權利，確保伊核計劃和平性質，輔之以國際原子能機構框架下的嚴格國際核查的前提下，才能得到妥善解決。國際社會應就堅持通過政治外交途徑妥善解決伊核問題達成新的共識。中方敦促美國和以色列不要濫用武力，敦促歐洲三國停止推動“快速恢復制裁”，呼籲所有有關各方為真正的外交多做實實在在的事情。他表示，中方將繼續本著講原則、負責任和建設性態度，與各方共同努力，推動伊核問題政治外交進程回到正軌，堅定維護國際核不擴散機制。



在當天的理事會上，國際原子能機構總幹事格羅西向成員國通報，他9日與伊朗外長阿拉格齊在埃及首都開羅就伊朗與國際原子能機構恢復保障監督合作的具體模式達成一致，並簽署有關文件。