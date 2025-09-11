年輕幹部要加緊補齊黨性鍛煉這一課

中評社北京9月11日電／據中國紀檢監察報報導，實現中華民族偉大復興，堅持和發展中國特色社會主義，關鍵在黨，關鍵在人。年輕幹部是黨和國家事業發展的希望，他們思維活躍、敢想敢幹，充滿蓬勃朝氣、昂揚銳氣，同時也面臨鬥爭經驗少、拒腐防變“免疫力”需要增強等問題。“種樹者必培其根，種德者必養其心”，黨性教育就是共產黨人的“心學”。新征程上，年輕幹部要跑好歷史的接力棒，必須固本培元，加緊補齊黨性鍛煉這一課。



年輕幹部是黨和國家事業發展的生力軍，是中國特色社會主義事業的接班人，衹有增強黨性，方能堪當重任。習近平總書記深刻指出，決定一個人如何的是品行，決定一名黨員如何的是黨性。新時代以來，在一項項重大工程之中，在抗擊重大自然災害面前，在應對突發公共危機時刻，無數年輕黨員幹部挺立在前，面對困難挫折撐得住、關鍵時刻頂得住、風險挑戰扛得住，根本在於心中有黨。黃文秀畢業後積極響應黨的號召投身到脫貧攻堅一線，在入黨申請書中，她鄭重寫道：“衹有把個人的追求融入黨的理想之中，理想才會更遠大。”新征程上，年輕幹部重任在肩、大有可為，無論在什麼地方、在哪個崗位，衹有始終把黨性修養作為人生必修課，與黨同心同德、同向同行，才能不負時代、不負韶華。



年輕幹部加緊補齊黨性鍛煉這一課，需要進一步在“補鈣壯骨”上下功夫。年輕幹部接好班，最重要的是接好堅持馬克思主義信仰、為共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想而奮鬥的班。有的年輕幹部“前腳剛踏上仕途，後腳就步入歧途”，根本就在於丟掉了理想，動搖了信仰。衹有堅定理想信念，才能經得住各種考驗，走得穩、走得遠；否則精神上就會“缺鈣”，就會得“軟骨病”。政治上的堅定、黨性上的堅定都離不開理論上的堅定。年輕幹部相對缺乏系統的馬克思主義理論學習，更要如饑似渴，從黨的創新理論中汲取黨性滋養，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。對黨忠誠是對理想信念堅定的最好詮釋，年輕幹部要自覺加強政治歷練，接受嚴格的黨內政治生活淬煉，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，立志為黨分憂、為國盡責、為民奉獻，勇於擔苦、擔難、擔重、擔險，以實際行動詮釋對黨的忠誠。



年輕幹部加緊補齊黨性鍛煉這一課，需要進一步在走好黨的群眾路線上下功夫。人民是我們黨的力量源泉。不少年輕幹部從家門到校門再到機關門，缺乏基層和艱苦地方磨煉，做群眾工作本領還不夠強，必須進一步解決好“我是誰、為了誰、依靠誰”的問題，貫徹好黨的群眾路線。要對群眾有感情，真正把自己當作群眾的一員、把群眾的事當作自己的事，用心用情用力解決群眾急難愁盼問題，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。要拜人民為師、甘當小學生，放下架子、撲下身子，接地氣、通下情，深入開展調查研究，真正把群眾面臨的問題發現出來，把群眾的意見反映上來，把群眾創造的經驗總結出來。要深入研究和準確把握新形勢下群眾工作的特點和規律，改進群眾工作方法，提高群眾工作水平。



年輕幹部加緊補齊黨性鍛煉這一課，需要進一步在強化自我管理約束上下功夫。幹部的黨性修養、道德水平，不會隨著黨齡工齡的增長而自然提高，也不會隨著職務的升遷而自然提高，必須強化自我修煉、自我約束、自我改造。年輕幹部社會閱歷相對不足、鑒別力相對較弱，面對形形色色的誘惑和複雜考驗，如果放鬆自我管理約束和紀法要求，很容易在人生的跑道上迷失自我、跑偏摔倒。要知敬畏、存戒懼、守底線，經常對照黨的理論和路線方針政策、對照黨章黨規黨紀、對照初心使命，看清一些事情該不該做、能不能幹，時刻自重自省，嚴守紀法規矩。要發揚徹底的自我革命精神，主動查找、勇於改正自身的缺點和不足，積極參加黨內政治生活，自覺接受教育監督。各級黨組織要從嚴從實加強教育管理監督，引導年輕幹部時刻自重自省，嚴守紀法規矩，扣好廉潔從政的“第一粒扣子”。