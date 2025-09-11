“萌娃”莊恩琪，英歌跳到更大舞台

圖為莊恩琪（中）在參加廣東省非物質文化遺產館專題展演。（圖源：人民日報） 中評社北京9月11日電／據人民日報報導，鼓槌翻飛，步伐鏗鏘，視頻里的小女孩舉著“迷你”英歌槌，騰挪跳躍，英姿颯爽。有網友留言：“文化傳承，後繼有人！”



小女孩名叫莊恩琪，今年6歲，家在廣東省汕頭市潮陽區貴嶼鎮。這段視頻，是今年8月底，她參加“潮汕英歌 百花齊放”英歌交流活動，在揭陽市普寧市里湖鎮路訓表演，全程3公里，歷時3個多小時。



從“泡”在村英歌隊里耳濡目染，到去年年初因與路過的英歌舞隊互動共舞的視頻受到廣泛關注，小小年紀的莊恩琪，不僅登上中國非遺春晚，更走出國門演出，推動並見證著英歌舞為更多人所知、走向更大舞台。



自小熱愛，琢磨動作要領



很多人曾刷到過這樣一條視頻——去年年初，“5歲小女孩遇上英歌說跳就跳”的視頻走紅全網，不少網友由此知道了英歌舞。



潮汕地區的很多鎮、街道都有英歌隊，僅汕頭市潮陽區就有上百支。莊恩琪的父親莊熔強是貴嶼鎮玉窖村玉和興英歌隊的鑼手，她的爺爺也曾是當地英歌隊的隊員。



三代傳承，熱愛不息。和父親小時候一樣，莊恩琪自幼喜歡英歌，經常跟著長輩來到訓練場。有時，她坐在角落里靜靜看著，有時，她掄著英歌槌跟在大人後面模仿，慢慢地學會了一些技巧和動作。



莊恩琪勤奮好學，她不僅向西門女子英歌隊拜師學舞，還與12支潮汕地區不同派系的英歌隊同台演出。有這樣的好機會，莊恩琪也主動向前輩們學習不同派系的打法。



手腕如何轉、英歌槌如何擊打……前輩們對小恩琪傾囊相授，莊恩琪也一絲不苟、專注學習，逐漸掌握了左右槌、平槌、拜槌等新招式，學會打鼓、連續翻跟鬥，還會“走蛇步”。

