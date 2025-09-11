【
跟小師傅體驗陶藝
2025-09-11 12:07:14
8月11日，在四川省彭州市桂花鎮桂花龍窑，陶藝製作人員在趕制陶器。（圖源：新華社）
中評社北京9月11日電／據人民日報報導，9月7日，安徽省黃山市歙縣的一家陶藝工坊，洪瀾卿教外國留學生製作小陶器。
洪瀾卿的父親洪兵是安徽省首批省級鄉村工匠名師、竦口窑陶瓷製作技藝（市級非遺項目）傳承人。受家庭影響，洪瀾卿從小對捏泥制陶有興趣，4歲開始學習陶瓷手工製作技藝。今年10歲的她，每到節假日，便跟隨父母前往省內外的博物館、高校，公益宣傳推廣古陶瓷文化技藝。
