好物節助港商拓內地市場

中評社香港9月11日電／香港貿發局早前進行調查，發現78%的內地受訪者表示在過去一年內曾網購香港產品。現實情況確實如出一轍，由香港特區政府全力支持、香港貿易發展局傾力打造的第二屆“香港好物節”日前圓滿結束，參與相關電商平台話題頁及官網總瀏覽人次逾1億，較首屆增長11%，反應熱烈。



大公報報導，“香港好物節”是香港貿發局今年推出的“電子商務快線”旗艦項目，除了“香港好物節”，“電子商務快線”將繼續舉辦不同活動，協助港商旗下品牌及中小企業開拓內地電商市場。



第二屆“香港好物節”共吸引近260個品牌參與，並於淘寶、京東及抖音等平台升級打造活動“主會場”，匯聚500多款港商產品，為內地消費者提供一整個月的“一站式”的優惠網購體驗。活動期間透過開屏廣告、關鍵詞搜索、消息推送、抽獎互動等多種形式，持續為“主會場”及港商網店引流，並針對內地中高端消費者及訪港內地旅客投放線上線下廣告宣傳，進一步提升活動及港商網店的曝光度。



活動提升品牌知名度



“香港好物節”獲港商肯定，有連續兩年參與香港零食老字號品牌指出，內地的電商市場潛力巨大，參加“香港好物節”不僅能拉近與內地消費者的距離，還能有效提升品牌的知名度。此外，直播帶貨更令推廣效果如虎添翼，消費者看到主播享用公司的產品時津津有味，激發他們的購買意欲。



有中小企業透過“香港好物節”成功“試水溫”之後，表示會考慮開設跨境電商網店，進一步拓展內地市場。另一方面，活動亦令內地電商業界加深瞭解港商旗下的品牌及產品，拓寬行業合作空間。



香港貿發局今年推出全年推廣計劃“電子商務快線”，目的是加強協助中小企業透過電商開拓內地市場。作為該計劃旗艦活動之一，第二屆“香港好物節”以“香港好物，樂購在線”為口號，聯同大型電商及社交平台合作宣傳，推廣港商旗下的品牌及產品，讓企業能更有效接觸目標消費群，把握內地電商業務商機。