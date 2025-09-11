重慶堅持查改治一體貫通，推動廉潔履職用權

重慶市奉節縣紀委監委做深做實“一把手”警示教育，通過召開警示教育會、通報典型案例、參觀教育基地等方式，教育引導“一把手”知敬畏、存戒懼、守底線。圖為近日，該縣紀委監委組織多個機關企事業單位“一把手”開展廉政宣傳教育活動。 中評社北京9月11日電／據中國紀檢監察報報導，近日，重慶市璧山區紀委監委幹部到相關單位監督檢查以案促改促治情況，督促全面自查廉潔風險點，逐一制定防範措施。此前，該區紀委監委針對區殘聯原黨組書記、理事長李劍鋒嚴重違紀違法案件暴露的問題深入分析、精準把脈，制發紀檢監察建議書，推動建立健全採購管理、政府投資項目管理等制度機制。這是重慶紀檢監察機關堅持查改治一體貫通，推動“一把手”廉潔履職用權的實踐。



二十屆中央紀委四次全會對加強“一把手”和領導班子監督、督促履行主體責任作出部署。重慶市紀委監委把加強對“一把手”和領導班子的監督擺在更加突出位置，堅持查改治貫通、懲治防並舉，強化權力制約和監督，推動“一把手”廉潔履職用權。



查深查透，始終保持懲治腐敗高壓態勢



近日，重慶市紀委監委嚴肅查處南岸區委原副書記、區政府原區長王茂春嚴重違紀違法案，王茂春被開除黨籍和公職。



“一把手”或主政一方、或主管部門，權力集中、責任重大、崗位重要，其中少數領導幹部逐漸滋長驕傲情緒，自認為特殊，違紀違法的現象時有發生。黨內監督沒有禁區、沒有例外。重慶市紀檢監察機關堅持嚴的基調，緊盯“一把手”違紀違法問題，動真碰硬、堅決懲處，對國企、金融、工程建設、高校、醫藥等權力集中、資金密集、資源富集領域重拳出擊，嚴肅查處了一批典型案件，形成了強有力的震懾。



市紀委監委相關負責同志表示，從近年案件來看，由風及腐、風腐交織的特徵明顯，很多“一把手”腐化墮落都是從作風失範開始的。在市政協人資環建委原主任程志毅的違紀違法行為中，其違規出入私人會所等違反中央八項規定精神問題突出。程志毅歷任重慶市城鄉建設委員會主任、黨組書記，江津區委書記，身邊圍了多名老板。他長期接受吃請，多次出入管理服務對象的別墅會所，食用高檔菜肴、飲用高檔白酒，廉潔防線在勾肩搭背中逐漸失守，從“四風”問題演變為權力尋租，一步步滑向違法犯罪深淵。



不正之風滋生潛藏腐敗，腐敗行為助長加劇不正之風，甚至催生新的作風問題。針對“一把手”風腐交織問題，市紀委監委持續健全風腐同查同治機制，深化運用大數據、人工智能等數字化技術輔助調查，加強監督檢查、審查調查、黨風政風監督、案件監督管理、案件審理等部門的協作配合，把風腐同查同治理念貫穿案件查辦、整改糾治、警示教育等各方面，既“由風查腐”循線深挖，又“由腐糾風”細查腐敗背後的享樂奢靡等作風問題。