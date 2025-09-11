波蘭：針對無人機事件的防空軍事行動已結束

中評社北京9月11日電／據新華網消息，波蘭武裝部隊作戰司令部10日上午宣布，針對9日夜間無人機事件採取的軍事行動已經結束。



作戰司令部在聲明中說，地面防空和雷達偵察系統已恢復正常運作，波蘭軍方將持續關注烏克蘭局勢，時刻保持戒備，確保波蘭領空的安全。



波蘭政府10日針對無人機事件召開特別會議，波蘭總理圖斯克在會上表示：“昨晚，波蘭領空遭到大批俄羅斯無人機入侵，我們擊落了構成直接威脅的無人機。我們很可能正面臨一場大規模挑釁，因為這是俄羅斯無人機首次在北約國家領土上空被擊落。”



另據波通社最新消息，波蘭總統卡羅爾·納夫羅茨基決定在48小時內召開國家安全委員會會議。納夫羅茨基說，“此次的無人機事件在北約和波蘭歷史上都是前所未有的。”



另據俄新社消息，波蘭外交部已就無人機事件召見俄羅斯駐波蘭臨時代辦安德烈·奧爾達什。奧爾達什表示，波蘭方面目前沒有提供任何證據證明這些無人機來自俄羅斯。



北約發言人哈特10日在社交媒體平台上寫道，“大量無人機夜間進入波蘭領空，遭到波蘭和北約防空部隊的攔截，北約秘書長馬克·呂特正在與波蘭領導層保持聯繫，北約也正在與波蘭密切磋商。”



目前，由於軍事行動關閉的多個波蘭機場現已開放，除盧布林地區以外的波蘭領空也已開放。