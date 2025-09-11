香港商用車司機體檢收緊　擬明年次季實施

政府研究收緊高齡商用車司機體格檢驗要求，目標明年第二季實施。（大公報） 中評社香港9月11日電／政府研究收緊高齡商用車司機體格檢驗要求，由年滿70歲三年驗身一次，下調至65歲及每年驗身一次，目標明年第二季實施。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，今年第四季邀請商用車司機參與體格評估試驗計劃，並研究利用創新科技及人工智能（AI），測試司機身體反應能力及駕駛反應。



大公報報導，運輸業界普遍對修訂體檢有所保留，認為駕駛態度比驗身更重要。有立法會議員支持修例，認為可保障司機和乘客安全；有議員關注降低年齡及加密年檢頻率，有否有足夠醫療配套，為大量商用車司機驗身。



一名80歲的士司機上月在荃灣撞斃一名菲律賓遊客，再次引起社會關注高齡司機潛在風險。現時70歲以上的商用車司機（包括的士、小巴、巴士及貨車司機等）申請或續領駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，政府兩年前已經提出，研究降低門檻至65歲及一年一檢，各界關注何時落實。



門檻降至65歲 每年驗身一次



現時近四成小巴以及的士司機，年齡達65歲或以上。運輸及物流局局長陳美寶表示，隨著年長駕駛者人數逐漸增加，商用車司機因其職業性質相對承擔更高風險，所以政府正在檢討《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）之中，有關商用車司機的體格證明要求及機制，進一步保障司機和其他道路使用者的安全，已經委聘顧問小組及專家小組審視各持份者的意見，包括考慮微調指明疾病及身體傷殘項目，以及供醫生參考的醫療指引內容。



陳美寶預告，將在今年第四季邀司機參與體格評估試驗計劃，確保前線醫生掌握醫療指引內容，提升司機對健康認識及對新要求的理解，同時研究利用創新科技及人工智能（AI），測試司機身體反應能力，以及駕駛反應，目標是明年第二季落實新安排。



立法會交通事務委員會委員陳恒鑌支持修例，認為可以保障司機和乘客安全，若體檢發現問題也可以及早醫治，並可同時調整體檢內容，加強保障範圍，他同時建議為有經濟困難的司機提供資助，透過申領基金的形式發放年檢補助金。



民建聯立法會議員何俊賢關注，將來強制更多商用車司機驗身，有否足夠的醫療配套。立法會會議上管浩鳴議員關注，政府會否參考內地、台灣地區或日本的做法，為商用車司機訂立強制退休年齡。



陳美寶回應，運輸署將會籌備有關服務的醫生名册供業界參考，至於為商用車司機設定退休年齡，現時各地區的做法亦不盡相同，例如，澳洲、加拿大和英國沒有限制，內地則按年齡限制可駕駛的車種，若然一刀切設立退休年齡，難免對業界人手造成不必要的衝擊，政府現階段建議先加強商用車司機體格證明的要求，並會持續檢視推行的成效及優化。

