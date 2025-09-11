【
大
中
小
】 【
打 印
】
馮德萊恩：歐盟擬部分中止與以色列貿易
http://www.CRNTT.com
2025-09-11 12:08:34
中評社北京9月11日電／據新華網消息，歐盟委員會主席馮德萊恩10日在歐洲議會全會上表示，加沙正在發生的人道主義危機“震撼了世界的良知”，歐盟擬採取一系列新舉措加以應對。
她在發言中介紹了歐盟擬採取的一系列新舉措，包括暫停對以色列的部分雙邊支持、對極端主義的部長和暴力定居者實施制裁、部分中止《歐盟－以色列聯繫國協議》中與貿易相關的事項。同時，歐盟還計劃設立“巴勒斯坦援助小組”。
馮德萊恩說：“人為製造的饑荒絕不能被用作戰爭的武器。這種情況必須立即停止。”她強調，歐洲方面“顯然需要做得更多”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
哈馬斯：以色列暗殺哈馬斯高層的圖謀未能得逞
(2025-09-11 09:17:59)
以軍空襲多哈 五大原因震驚世界
(2025-09-11 09:15:33)
卡塔爾：正與美國合作防止以色列再發動襲擊
(2025-09-10 16:05:55)
歐盟宣布1500億歐元防務貸款初步分配方案
(2025-09-10 13:53:34)
以軍15架戰機空襲卡塔爾哈馬斯高層
(2025-09-10 09:34:53)
以總理和防長共同授權定點打擊哈馬斯領導層
(2025-09-10 09:33:51)
敘利亞多地遭以色列戰機空襲
(2025-09-09 17:26:27)
以軍首次向所有加沙城居民發出撤離通知
(2025-09-09 15:45:36)
中東戰地手記：約旦河西荒原上的擴張與掙扎
(2025-09-09 15:17:29)
聯合國人權高專譴責以色列高官種族滅絕言論
(2025-09-09 14:31:52)