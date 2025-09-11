馮德萊恩：歐盟擬部分中止與以色列貿易

中評社北京9月11日電／據新華網消息，歐盟委員會主席馮德萊恩10日在歐洲議會全會上表示，加沙正在發生的人道主義危機“震撼了世界的良知”，歐盟擬採取一系列新舉措加以應對。



她在發言中介紹了歐盟擬採取的一系列新舉措，包括暫停對以色列的部分雙邊支持、對極端主義的部長和暴力定居者實施制裁、部分中止《歐盟－以色列聯繫國協議》中與貿易相關的事項。同時，歐盟還計劃設立“巴勒斯坦援助小組”。



馮德萊恩說：“人為製造的饑荒絕不能被用作戰爭的武器。這種情況必須立即停止。”她強調，歐洲方面“顯然需要做得更多”。