董軍同美國國防部長視頻通話

中評社北京9月11日電／據新華網消息，國防部長董軍9日晚應約同美國國防部長赫格塞思視頻通話。



董軍說，要秉持開放態度，保持溝通交往，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。任何“以武助獨”“以台制華”圖謀和干涉都將被挫敗。中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。



雙方還就其他共同關切的問題交換了意見。