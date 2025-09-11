馬克龍支持率僅剩6%　民眾不想再聽到他講話

中評社香港9月11日電／法國總統馬克龍的支持率近日跌至歷史新低，根據法國《觀點》（Le Point）雜誌引述集群 17 調查公司的最新民調顯示，馬克龍的積極支持率僅剩6%，總體支持率為17%。更驚人的是，有高達71%的法國人表示無法再忍受他，創下其個人不受歡迎程度的新紀錄。



钜亨網報導，集群17調查公司創始人Jean－Yves Dormagen指出，這種現象級的數據反映出法國民眾對馬克龍的高度失望與憤怒。“絕大多數法國人已經不想聽他說話，甚至在他自己的陣營選民中，也凝聚著失望與憤怒。”



此數據顯示，馬克龍不僅難以凝聚國內共識，連自身政治基礎也正逐漸動搖。



與此同時，法國極右派的聲勢正不斷壯大。國民聯盟主席Jordan Bardella的支持率首次超越其他政治人物，達到 35%，與同黨籍的Marine Le Pen持平。



Dormagen 分析，這是前所未有的“雙人領跑”局面，可能為極右派帶來新的戰略挑戰。他表示：“同一陣營的兩位人物能以完全相同的支持率領跑民調，這前所未有。”



Bardella透過吸引光復黨選民擴大基礎，而Le Pen則在其陣營內維持了高達97%的忠誠度。



與極右派的強勢崛起形成對比的是，其他主要政治人物的支持率普遍呈現下滑趨勢。前總理Dominique de Villepin的支持率降至27%，創下他自2月重返政壇以來的最差紀錄。整體左翼人物的支持率也呈現小幅下滑的消極趨勢，即便在左翼領袖梅朗雄的選民中，也觀察到某種疏離。



Dormagen指出，法國正進入高度不穩定時期。傳統執政黨缺乏能獲得基層支持的領袖。反觀國民聯盟，其內部得到加強，勒龐在其陣營內的支持率幾乎達到100%。