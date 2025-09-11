香港營商新生機　本地公司註冊數創新高

來源：香港商報網 中評社香港9月11日電／公司註冊處不久前公布今年上半年統計數據，香港本地公司註冊總數突破149萬間大關，創下歷史新高。這不僅反映出香港營商環境的強勁韌性和吸引力，更為企業家和投資者提供了無限機遇。



核心數據彰顯市場活力爆發



香港商報網報導，今年上半年，香港新增本地公司註冊達84293間；截至6月底，本地公司總數攀升至1494806間，刷新歷史紀錄。這一增長勢頭不僅源於本地創業熱潮，更得益於香港對外資的強大吸引力。



同期，非香港公司在港新設立營業地點有761間，累計註冊總數達15509間，亦創新高。數字背後，彰顯企業對香港商業體系與營商環境的信心。



註冊處交易及查冊方面，上半年公司財產押記登記5970宗，償付及解除押記通知書則達9915份。登記文件交付量達1678809份，電子查冊紀錄更達2615652宗，凸顯香港商業資訊透明度的優勢，為投資者提供可靠的決策依據。



其次，制度創新釋放政策紅利，為營商環境注入新動能。特區政府積極推動“便利營商”與“招商引資”雙戰略，上半年兩項《公司條例》優化措施相繼落地，帶來實質性便利。



允許香港成立的上市公司以庫存方式持有和處置購回的股份，此措施有利於提升資本運作靈活性。另外，引入公司遷冊制度，讓非香港法團可透過這一“低成本、高便利”途徑遷冊來港，保留原有法人身份，同時享受香港的稅制優勢和法律保障。對於跨國企業而言，這意味著無縫銜接亞洲市場的機會，尤其適合設立區域總部。



專業金融載體加速集聚，開闢更多創富途徑。上半年，有限合夥基金（LPF）新增116個，累計達1099個；開放式基金型公司（OFC）新增109間，總數達579間，其運作靈活性吸引全球基金管理人。



專業服務領域亦表現搶眼，信託或公司服務提供者新獲牌照350個，總數達6971個；放債人新增牌照71個，累計2046個。



這些增長反映市場對香港專業服務的需求擴大，為金融科技、資產管理和私募基金等行業提供廣闊空間。全球資本流動趨於審慎的時代，香港正不斷夯實其“超級聯繫人”角色，預計下半年增長態勢將延續。