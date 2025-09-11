影響力資本領先中心　香港具備所有必要條件

來源：香港商報網 中評社香港9月11日電／金融發展局10日表示，香港具備成為影響力資本領先中心的條件，建議香港應善用及募集相關資本優勢，並完善投資基建。



香港商報網報導，本港昨10日舉行AVPN亞洲公益創投網絡全球大會，作為“香港綠色周”活動的一部分，進一步體現推動可持續未來的承諾。金發局發表題為《香港：影響力資本創造非凡成效》的研究報告。



報告指出，全球影響力投資市場近年呈現顯著增長，規模由2020年約7150億美元，增至2024年逾1.57萬億美元。此趨勢源於資產擁有人和投資者日益將資金配置於具使命導向的投資。



金融發展局副主席馮華健在香港綠色周活動上表示，作為亞洲領先的資產及財富管理中心，香港擁有大量家族辦公室和超高淨值人士。這些財富擁有者越來越傾向採取更具戰略性、目標驅動的資本部署方式，以推動可持續發展。他認為，香港擁有大量金融專業人才和環球網絡，具備成為影響力資本領先中心的所有必要條件。



雖然報告未提出具體政策建議，但金發局希望透過探討可能塑造市場下一階段發展的戰略主題，進一步分析香港日漸成熟的生態圈。



報告指出，香港的影響力投資生態圈正穩步成型。綠色及可持續協作投資模式，加上相關制度及市場基礎設施，共同推動市場成熟。此外，主要持份者—包括能力建設者、創新組織、資產擁有人與管理人、企業、超高淨值人士及家族辦公室—正逐步採用混合式融資及影響力導向基金等創新投資方案，超越傳統慈善，並有效運用資本推動可衡量的社會與環境效益。



馮華健表示，在這個正在增長的目標驅動型投資群體中，結合其強大金融專業知識以連結全球，香港具備所有必要條件成為影響力資本的領導中心，不單在亞洲，更是在全球。



此外，金發局主席洪丕正指出，香港除了是國際金融中心，更是推動可持續發展的國際平台。憑藉穩健的金融體系優勢及蓬勃的慈善事業，香港在推動亞洲影響力投資發展方面具戰略優勢，能將目標導向資本引導至具發展潛力的變革性金融項目。



不過，報告亦指出本港的影響力生態系統仍處於發展初期，建議香港應善用募集影響力資本的既有優勢，持續完善影響力投資基礎設施。除各組織與機構之間的跨界協作外，有利的政策發展仍是重要推動因素。