富權：台當局竄進國際民航大會意圖必再次碰壁

中評社香港9月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：台當局竄進國際民航大會意圖必再次碰壁。以下為文章內容。



國際民航組織（ICAO）第四十二屆大會將於九月二十三日起將在加拿大蒙特利爾總部召開。民進黨當局又像以往那樣，意圖竄進大會，以衝擊“一個中國”原則及聯合國二七五八號決議。因而使用了多項手段，包括由其“交通部”民航局致函國際民航組織正式表達出席意願，及由“外交部”與“交通部”聯合舉辦“二零二五年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會”，並由“外交部”出面邀請來自十三個國家的十六名記者組成“多國政經記者團”訪問台灣地區並出席“推案記者會”，恬聒台灣當局參與國際民航組織的“必要性”。另外，還計劃在國際民航大會召開期間，派出“ICAO行動團”前往蒙特利爾“說明台灣訴求”。此外，還透過所謂“國會外交”，委請美國民主、共和兩黨的多位“友台”參眾議員致函國際民航組織秘書長薩拉薩爾，呼籲其“抗拒”北京多年的“政治壓力”，邀台灣當局以“嘉賓”身分出席今屆大會。但據“交通部”常次林國透露，台灣當局至今仍未收到邀請。看來，台灣當局這個製造“台獨分裂”的圖謀，又將“凍過水”。



國際民航組織（英文縮寫為“ICAO”），是聯合國屬下負責管理和發展國際民航事務的專門機構。其職責包括：發展航空導航的規則和技術；預測和規劃國際航空運輸的發展以保證航空安全和有序發展。國際民航組織還是國際範圍內製定各種航空標準以及程序的機構，以保證各地民航運作的一致性。國際民航組織還制定航空事故調查規範，這些規範被所有國際民航組織的成員國的民航管理機構所遵守。



國際民航組織於一九四七年四月四日《芝加哥公約》正式生效的同時正式成立，並於同年五月六日召開了第一次大會，隨後即正式成為聯合國的一個專門機構。當時的中國政府是國際民航組織的創始成員國。一九七一年十一月，國際民航組織根據聯合國二七五八號決議的精神通過決議，承認中華人民共和國為中國唯一合法代表，中國於一九七四年二月十五日開始行使其在“ICAO”的代表權，並於同年當選為二類理事國後一直連任。在二零零四年的第三十五屆大會上，中國當選為一類理事國並連任至今。一九七七年國際民航組織第二十二屆大會決定中文作為這個組織的工作語言之一。二零一五年至二零二一年，中國外交官柳芳獲聘任為“ICAO”的秘書長。國際民航組織現任秘書長是哥倫比亞的胡安•卡洛斯•薩拉薩爾•戈梅茲，由於哥倫比亞遵守“一個中國”原則，更由於國際民航組織是聯合國的專門機構，必須執行聯合國大會第二七五八號決議，因而台灣當局的圖謀，必定會再次碰壁。

