“特朗普致愛潑斯坦署名信”風波再起

這是7月2日晚在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，美國國會眾議院民主黨人8日公開一封生日祝福信，據稱由總統唐納德·特朗普20多年前寫給已故美國富商傑弗里·愛潑斯坦，引發美國輿論關注。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特9日重申，特朗普沒寫過這封信，白宮支持對信件署名做筆跡鑒定。



愛潑斯坦遺產管理方的律師近日向美國國會提交一份為愛潑斯坦50歲生日製作的生日紀念册的副本，其中包括一封帶有“特朗普署名”的信。眾議院監督委員會民主黨人8日公開這一信件內容，其中包含性暗示圖案、稱愛潑斯坦為“哥們兒”，署名為一個鋸齒狀的“Donald（唐納德）”。



特朗普的盟友聲稱，上述簽名與特朗普2017年首次擔任美國總統時的文件簽名存在差異。然而，據法新社報導，美國《紐約時報》8日發布的特朗普於上世紀末和本世紀初所寫的多封信件的簽名，與致愛潑斯坦信件署名筆跡“驚人地相似”。



白宮新聞秘書萊維特9日被問及白宮會否同意鑒定筆跡時表示：“當然，我們會支持那樣做。”她重申：“總統沒有寫過、也沒有簽署過這一信件。”



特朗普9日晚告訴媒體記者，那不是他的簽名，信件措辭也不是他的風格。“簡直一派胡言，你們在浪費時間。”特朗普說。



當被問及是否會見愛潑斯坦案受害者時，特朗普表示“從沒有過這方面的想法”。



愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公布愛潑斯坦案相關文件。然而，首批文件於今年2月底公布後，並無爆炸性新信息。