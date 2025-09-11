有人動武有人“澆油”　歐洲劍指俄羅斯

2月10日，波蘭總理圖斯克在首都華沙舉行的活動上講話。（圖源：新華社／法新） 中評社北京9月11日電／據新華社報導，波蘭武裝部隊作戰司令部10日上午宣布，針對9日夜間無人機事件採取的軍事行動已經結束。當天早些時候該司令部表示，在俄羅斯對烏克蘭西部發動空襲期間，波蘭緊急動用本國和北約防空系統，擊落了進入其領空的無人機。



據俄新社消息，波蘭外交部已就此事召見俄羅斯駐波蘭臨時代辦安德烈·奧爾達什。奧爾達什表示，波蘭方面目前沒有提供任何證據證明這些無人機來自俄羅斯。



事發後，烏克蘭“拱火澆油”，呼籲歐洲夥伴和美國聯合作出回應。歐盟方面稱“俄戰爭行動正在升級”，需進一步加強對烏支持。



波蘭：48小時內召開安全會議



波蘭武裝部隊作戰司令部10日上午說，地面防空和雷達偵察系統已恢復正常運作，波蘭軍方將持續關注烏克蘭局勢，時刻保持戒備，確保波蘭領空的安全。



據波通社最新消息，波蘭總統卡羅爾·納夫羅茨基決定在48小時內召開國家安全委員會會議。納夫羅茨基說，“此次無人機事件在北約和波蘭歷史上都是前所未有的。”



波蘭政府10日針對無人機事件召開特別會議，波蘭總理圖斯克在會上表示：“昨晚，波蘭領空遭到大批俄羅斯無人機入侵，我們擊落了構成直接威脅的無人機。我們很可能正面臨一場大規模挑釁，因為這是俄羅斯無人機首次在北約國家領土上空被擊落。”



圖斯克當天晚些時候補充說，北約和歐盟成員國夜間“識別並精確追蹤”19起侵犯領空的行為，並擊落3架無人機。目前“沒有信息表明俄羅斯此次行動導致有人受傷或死亡”。