中評社北京9月11日電／據新華社綜合挪威國家廣播電台10日報導，挪威食品安全局報告了近期在該國北部的諾爾蘭郡和特羅姆斯郡發現多起禽流感疫情。



挪威食品安全局北部畜牧業負責人黑格·奧森對媒體表示，自今年8月以來，已在上述兩個郡的12個不同地點發現了禽流感病例。除了已撲殺受感染的禽類外，挪威食品安全局還對發現疫情的相關區域實施了一系列限制措施，以防疫情擴散。



奧森說，禽流感病毒主要通過鳥類傳播，會導致鳥類出現嚴重疾病甚至死亡。人類感染風險很低，但建議人們不要直接接觸生病或死亡的鳥類。



另據世界動物衛生組織通報，挪威有關部門8日向該機構報告說，挪威諾爾蘭郡哈德瑟爾地區一個養殖場2日發現H5N1型高致病性禽流感疫情，共波及7500只家禽，已導致其中500只家禽死亡。



世界動物衛生組織資料顯示，候鳥特別是水禽是禽流感病毒的天然宿主，還會導致病毒在較大地理範圍傳播。禽流感疫情也是公共衛生領域的重要關切，此前家禽發生禽流感疫情時，曾有人類感染禽流感病毒的散發病例。當疫情暴發時，通常的政策是撲殺涉疫的所有家禽，無論其感染與否，以遏制病毒傳播。



近期，歐洲正處於禽流感疫情高發季。世界動物衛生組織本月3日通報說，德國和葡萄牙的農場當天分別報告了H5N1型高致病性禽流感疫情，已有超過25萬只家禽被撲殺。