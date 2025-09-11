美國就業增長數據一夜“縮水”

中評社北京9月11日電／據新華網消息，美國勞工部9日發布的初步修訂數據顯示，2024年4月至2025年3月美國新增就業崗位比最初統計的少91.1萬個。分析人士認為，這不僅表明美國就業市場的實際表現比先前預期更為疲軟，而且意味著美國就業增長陷入停滯可能比預期更早，進一步加劇外界對美國經濟狀況的擔憂。



勞工部每年均會對其公布的年度新增就業數據進行修訂。此次修訂數據顯示，去年4月至今年3月，美國休閑與酒店業新增就業崗位比最初統計少17.6萬個，專業和商業服務業少15.8萬個，零售業少12.6萬個。



加拿大蒙特利爾銀行資本市場高級經濟分析師薩爾·瓜蒂耶裡說，此次數據修正反映出美國就業市場的實際狀況比最初想象的弱得多，表明美國就業市場在特朗普政府出台關稅政策之前已顯露疲軟態勢，而關稅戰帶來的不確定性進一步打壓了就業市場增長勢頭。



美國勞工部本月5日公布的非農業部門就業數據顯示，今年8月美國非農就業人數僅增加2.2萬人，較7月修正後的7.9萬人大幅下降且遠低於市場預期。經濟學家此前預計，美國8月就業崗位將增加7.5萬個。



荷蘭國際集團經濟分析師詹姆斯·奈特利認為，此次數據修正“強化了這樣一種觀點，即今年的就業數據即便足夠糟糕，依然可能誇大了就業市場的健康狀況”。



修訂數據發布後，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特在一份聲明中將矛頭對准美聯儲，批評後者將利率維持在過高位的時間太長，必須降息。



分析人士認為，就業市場疲軟強化了市場對美聯儲在9月貨幣政策會議上開啟新一輪降息的預期，但美聯儲眼下面臨艱難選擇：過於激進的降息可能加劇業已高於目標的通脹，過於謹慎的降息則有可能使脆弱的就業市場陷入更深的衰退。



美聯社報導，市場人士預測美聯儲9月降息幅度可能不會比往常更大。芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具最新預測顯示，目前美聯儲9月降息至少25個基點的可能性相當高，利率期貨市場顯示降息50個基點的概率僅為10%。