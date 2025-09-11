【
古巴再次全國大停電
http://www.CRNTT.com
2025-09-11 15:33:49
這是9月10日晚在古巴首都哈瓦那拍攝的停電後的街區。（圖源：新華社）
中評社北京9月11日電／據新華社報導，古巴電力聯盟10日在社交平台發布公告說，因安東尼奧·吉特拉斯熱電廠突發故障，全國電力系統在當地時間10日上午9時14分全面斷電。
古巴能源和礦業部在社交平台表示已開始恢復工作。
受美國制裁影響，古巴長期以來難以進口燃料及維修嚴重老化的發電廠設備，全國電力供應緊張。2024年10月以來，因電力設施故障、飓風侵襲等原因，古巴曾多次全國大停電。
