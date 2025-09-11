中評社北京9月11日電／網評：美國氣候治理大開歷史倒車



來源：中國網 作者：黃政（總體國家安全觀研究中心助理研究員）



近日，美國總統特朗普宣布，美國將不再批准風能或太陽能發電項目，並將國內電價上漲歸咎於可再生能源，稱之為“世紀騙局”，此舉無疑對全球清潔能源發展和氣候治理造成重大打擊。



特朗普政府無視國內外反對聲音，全面禁止新的光伏和風電項目，這是其一貫反清潔能源政策的延續。早在2017年第一任期時，特朗普政府便宣布退出《巴黎協定》，進入第二任期後，更是對清潔能源發起全面攻勢，先是提名石油大亨克里斯•賴特擔任能源部長，又在就職當天簽署行政令，再退《巴黎協定》，並宣布“國家能源緊急狀態”。



此後，特朗普政府徹底扭轉了美國能源政策方向，大開歷史倒車。一方面，積極為化石能源行業鬆綁：成立國家能源委員會，放寬油氣開發限制，放鬆環境監管政策，撤銷海上鑽探禁令；另一方面，對清潔能源“痛下殺手”：撤銷電動車強制令，取消電動汽車購置稅減免，廢止清潔能源補貼和稅收抵免，收緊可再生能源的聯邦許可流程，削減環保署預算，撤銷眾多環保相關職位。



特朗普政府之所以“逆勢”強推能源政策，主要源於政治集團捆綁、追求短期經濟利益以及護持能源霸權的需求。



首先，在政治層面，共和黨與傳統能源產業關係緊密，化石能源巨頭在2024年為特朗普提供巨額政治獻金。加之該行業體系龐大、從業人員眾多，曾為特朗普貢獻大量“人頭選票”。特朗普上台後自然要回報這些支持者，用阻止甚至廢除積極的氣候政策，來迎合化石能源行業金主和產業工人，鞏固其政治地位。



其次，在經濟層面，美國擁有全球最豐富的油氣資源，而受新能源政策影響，化石能源行業面臨的掣肘頗多。商人出身的特朗普自然不願放棄這“潑天富貴”，尤其在國內債台高築、經濟疲軟和通脹風險高的背景下，特朗普政府希望通過加大化石能源開採，降低能源價格和民眾生活成本，刺激出口，從而提振經濟。