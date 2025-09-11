中評社北京9月11日電／網評：守護集體記憶 傳承抗戰精神



來源：光明日報 作者：劉雙慶



從推出主題展覽到編印出版紅色圖書，從重訪抗戰現場到開展相關文藝創作……近來，全國各地先後舉辦形式多樣、內容豐富的活動紀念抗戰勝利80周年，緬懷和銘記革命先輩的犧牲和奉獻，傳承偉大抗戰精神。



紅色資源作為我們黨艱辛而輝煌的抗戰歷程的見證，蘊藏著深厚的精神內涵，具有強大的情感感召力。傳承偉大抗戰精神，要求我們用好紅色資源，通過守護抗戰集體記憶，進一步增進國家認同和自信，凝聚磅礴復興力量。



集體記憶是促進國家認同的重要因素。不過，集體記憶並非自然形成，也不是一成不變的，它依賴共同體成員有意識地守護和傳承。這要求集體中的成員有共同的歷史經驗，如果不是歷史的親歷者，往往需要通過族群內成員的傳承而獲得共同的記憶體驗。在集體記憶的守護過程中，用好紅色資源至關重要。



建構紀念語境，守護抗戰集體記憶。集體記憶不是一種抽象的存在，它往往與特定的紀念語境和記憶場所聯繫在一起。應充分挖掘與抗戰有關的關鍵紀念時刻，建構紀念語境，將對具體事件的回憶納入抗戰的敘事框架下，發揮集體記憶的社會凝聚力和情感感召力。各地在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的活動中，可以將盧溝橋事件、淞滬會戰、“一二·九”運動、平型關大捷、百團大戰等不同歷史時空的事件串聯起來，在歷史記憶中，感悟偉大精神力量。



善用新技術，打造智能化的記憶空間。集體記憶的建構與傳承往往需要一定的記憶空間，傳統記憶空間包括紀念館、博物館、檔案館、紀念碑等。隨著智能技術的快速發展以及在不同領域中的創新應用，傳統記憶空間升級為智能記憶空間，煥發出新的活力，創造了新的可能。在中國人民抗日戰爭紀念館特別推出的《為了民族解放與世界和平》主題展覽中，主辦方使用了全息影像、交互AI等智能技術，精彩還原了平型關大捷、百團大戰等歷史場景。在抗戰家書視聽空間中，泛黃的抗戰家書被製作成微縮版“紀錄片”，靜止的照片隨之“動”了起來。具象化的歷史場景、形象生動的符號，多維度、多模態的故事，給觀眾帶來了沉浸式體驗，強化了歷史在場感，加深了公眾對歷史的理解，也引發了參與者的情感共鳴與思想共振，促進了文化記憶的賡續傳承。