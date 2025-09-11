中評社北京9月11日電／網評：特崗教師是農村教育的“築夢人”



來源：光明日報 作者：郝保偉



在第四十一個教師節前夕，習近平總書記給全國特崗教師代表回信指出：“希望你們繼續堅守教育初心，不斷提高教書育人本領，用心用情呵護引導孩子們健康成長，努力培養出更多德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，為推進鄉村振興、建設教育強國作出新的貢獻。”這份殷切囑托不僅體現了黨和國家對特崗教師的關懷，更彰顯了黨中央對農村教育事業發展的高度重視。習近平總書記的回信再一次將“特崗教師”這個特殊的教師群體拉進公眾視野，讓公眾進一步正視教育強國建設中“特崗教師”這支不可或缺的重要力量。



特崗教師是一群活躍在中國廣袤的中西部農村地區教育戰線上的“築夢人”。他們如同教育的使者，從城市走向鄉村，從高校走進中小學課堂，用知識與熱情點亮了無數農村孩子的未來。“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”（簡稱“特崗計劃”）始於2006年，由中央財政設立專項資金，專門用於公開招聘高校畢業生到中西部農村學校任教。實施20年來，已累計選聘118萬名高校畢業生，奔赴中西部22個省份、1000多個縣的3萬多所農村學校。特崗計劃是國家建強農村學校教師隊伍、縮小城鄉教育鴻溝、促進教育公平的戰略抉擇，書寫了中國義務教育優質均衡發展的壯麗篇章。



特崗計劃歷時長、投入多、力度大、輻射廣，有效縮小了中西部地區城鄉教育差距，促進了義務教育均衡發展。其政策覆蓋範圍逐年擴大，由2006年的14個省份（含新疆生產建設兵團），擴大到2025年的22個省份。招聘崗位設置不斷優化調整，有針對性適應中西部農村學校發展需求。比如，從2014年開始，“特崗計劃”明確提出“加強體音美、外語、信息技術等緊缺薄弱學科教師的補充”，2021年在此基礎上增加思想政治這一學科，2022年則進一步增加了科學、勞動、心理健康、特殊教育四門學科。崗位設置調整緊跟鄉村學校發展實際需求，所折射的正是義務教育改革發展的方向，指向立德樹人，五育並舉，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。



118萬名特崗教師不僅是數字的累加，更是118萬個教育火種的播撒。他們為農村學校帶去的不僅是語文、數學、英語等主幹課程的教學，更帶來了新的教育理念、教學方法和現代信息技術。許多特崗教師成為學校第一個會使用多媒體教學、第一個開設興趣小組、第一個帶領學生開展科學探究的老師。這激活了農村教育的生態，使農村孩子能夠享受到更為優質的教育。