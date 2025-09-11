中評社北京9月11日電／網評：以敬畏心守住企業發展“生命線”



企業發展，有長板、有短板，安全則是最重要的底板，一失萬無



那些沒人注意的“錙銖必較”，那些反復檢查的“多餘動作”，那些細致入微的“小題大做”，恰恰是守護平安最堅實的“防火牆”



站在礦場明亮的中控室內，一整面牆的監控區燈光閃爍，屏幕中破碎機、球磨機等平穩運轉，精礦沿著溜槽落入料倉，匯成躍動的工業脈搏。作為一名安全員，每見此景，我總會想起剛入職時看到的一張老照片——上世紀60年代，前輩們圍著礦區簡陋的篩分裝置，在山坳中竪起“三線建設，安全第一”的木牌。近60年過去，設備幾經迭代，技術日新月異，但有一點從未改變，那就是對安全的堅守。



企業發展，有長板、有短板，安全則是最重要的底板，一失萬無。沒有安全，何談生產？沒有穩定，何談發展？記得一次日常巡檢，我隨手扶向一道護欄，卻發覺它微微晃動。仔細查看，固定底座的焊點竟已開裂，若是夜班工友疲憊時倚靠休息，有從5米多高的平台墜落的危險。我急忙通知維修班來檢修，看著護欄與地面重新“鎖”在一起，心里才鬆了口氣。一身冷汗過後，我更意識到，安全重於泰山，不能有絲毫鬆懈，1%的疏忽可能帶來100%的災難。



沒有一份如履薄冰的責任心、一顆如臨深淵的敬畏心，就守不住安全的“生命線”。剛入職時，師傅沒讓我背規章、記條例，而是先帶著我在車間“泡”了整整一周。他不直接告訴我該看什麼，只是讓我跟著他蹲在溜槽旁觀察水流，趴在電機邊聽運轉聲音，彎腰檢查地腳螺栓的鬆動痕跡。他叮囑我：“咱們以前沒啥工具，就是用手感知溫度、用耳辨別異響，連墊片的鬆緊都不放過，這才有了那麼多年的安全無虞。”這些年，我越發認可師傅教給我的道理：安全員的本事，不只在技術，更在於細心、盡心。