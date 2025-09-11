以色列空襲也門首都等地造成百餘人傷亡

9月10日，也門首都薩那遭以色列軍隊空襲後升起濃煙。（圖源：新華社） 中評社北京9月11日電／據新華社綜合薩那當地媒體報導，位於也門首都薩那、由胡塞武裝控制的國防部大樓和胡塞武裝發言人總部10日遭以色列軍隊空襲。胡塞武裝衛生部門表示，以軍當天對薩那等地的空襲造成至少9人死亡、118人受傷。



據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，以色列襲擊目標還包括位於薩那西南部的也門石油公司所屬醫療部門，以及胡塞武裝控制下的賈夫省北部的政府大樓和銀行等。一些薩那居民告訴新華社記者，當天他們聽到一連串爆炸聲以及戰機高速飛行的轟鳴聲，並看到救護車緊急駛往薩那多個地點。



以色列國防軍10日發表聲明說，以軍當天空襲了胡塞武裝在薩那和也門其他地區的多處軍事目標，包括其“軍營”和一個燃料儲存設施。此次空襲是對胡塞武裝襲擊以色列的回應。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對關聯以色列的船只發動襲擊，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標，以色列則對胡塞武裝控制區多次發動空襲。近日，胡塞武裝升級了針對以色列的襲擊行動，表示要為在8月下旬以色列空襲中身亡的行政機構主管及多名高官復仇。