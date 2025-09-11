【
墨西哥城液化石油气槽罐车爆炸3死70伤
http://www.CRNTT.com
2025-09-11 15:26:56
中評社北京9月11日電／據新華社報導，墨西哥首都墨西哥城市长克拉拉·布鲁加达10日晚说，该市东部当天发生的液化石油气槽罐车爆炸事故已造成3人死亡、70人受伤。
布鲁加达当晚在社交媒體发文说，当天下午，一辆载有液化石油气的槽罐车在拉孔科迪亚桥附近翻车，随后发生爆炸並引发火災。爆炸产生的冲击波和引发的大火导致至少3人死亡、70人受伤。
据墨西哥城政府消息，伤者已被送往医院救治，事故具体原因仍在调查中。
