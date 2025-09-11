特朗普陣營大“網紅”查理·柯克遭暗殺

中評社北京9月11日電／據新華社報導，美國知名保守派活動人士、總統特朗普的政治盟友查理·柯克10日在猶他州奧勒姆市的猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡，終年31歲。



槍擊事件發生在當天中午12時10分左右。根據當地媒體發布的現場視頻畫面，槍擊發生時，柯克身穿白色圓領衫，正坐在戶外搭建的講台中央，突然一聲槍響，柯克用手捂住脖子，但未立即倒下，現場一片混亂，人們四散奔逃。



事發後約3小時，特朗普在社交媒體發文說柯克已經死亡，並向他的妻子和家人致以慰問。特朗普同時下令全國降半旗致哀，一直持續到14日傍晚6時。猶他州媒體稍早報導，猶他州眾議院議長說，執法機構人員已向其報告柯克死訊。



美國聯邦調查局局長卡什·帕特爾當天傍晚在社交媒體發文說，槍殺柯克的嫌疑人已經落網。



柯克是當前美國非常活躍的政治活動人士。他是保守派非營利性組織“美國轉折點”的聯合創始人，也是特朗普“讓美國再次偉大（MAGA）”支持者陣營最具影響力的“網紅”之一。



柯克此次到訪的猶他山谷大學，是其“證明我錯了”巡回演講的一站。根據活動設計，柯克邀請觀眾上台與他一起辯論政治理念。當地媒體報導說，此前該校有學生聯名要求取消柯克的演講活動。