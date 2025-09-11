南非將繼續推進針對以色列的種族滅絕訴訟

中評社北京9月11日電／據新華社報導，南非國際關係與合作部長拉莫拉10日表示，南非政府將繼續在聯合國國際法院推進針對以色列的種族滅絕訴訟。他同時呼籲國際社會採取行動，推動在加沙地帶實現和平。



拉莫拉當天在開普敦舉行的一個會議上通報了南非在國際法院起訴以色列種族滅絕一案的相關情況。他說，南非對以色列提起訴訟，旨在結束一切針對巴勒斯坦人民的種族隔離和種族滅絕行為。南非將繼續推進訴訟，直到國際法院作出裁決。



拉莫拉表示，他反對有選擇性地適用國際法，國際法律機制旨在為所有國家伸張正義，不應僅僅被用來針對非洲國家和全球南方國家。



拉莫拉還重申南非對“兩國方案”的支持，呼籲採取行動消除“兩國方案”的一切阻礙，包括立即停火並致力於和平進程、停止擴建非法定居點、恢復國際人道主義援助等。



2023年12月，南非向國際法院提起訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。此後，智利、西班牙、哥倫比亞、古巴等國決定加入起訴以色列的行列。



國際法院目前尚未就相關國家的起訴作出裁決，最終判決往往需要數年時間。以色列方面否認“種族滅絕”指控，不承認國際法院在這一問題上具有管轄權，辯稱其在加沙地帶的軍事行動是“自衛”舉動。