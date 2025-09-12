紀欣語中評：統一是中華民族復興的歷史必然

台灣《觀察》雜誌發行人、統一聯盟黨首任主席紀欣日前第四度受邀登上天安門城樓觀禮九三閱兵。 中評社香港9月12日電（記者 林艷）台灣《觀察》雜誌發行人、統一聯盟黨首任主席紀欣日前第四度受邀登上天安門城樓觀禮閱兵。活動結束後，紀欣接受中評社記者專訪時表示，對於能在現場看到受閱部隊整齊劃一的步伐、高昂的士氣，以及最新進的武器軍備當然很興奮，但最令她印象深刻的是，習近平主席在閱兵典禮及招待會上的講話，明確闡述了中國隆重紀念抗戰勝利暨世界反法西斯勝利80週年的目的，是為“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”，那閱兵就是要向世界展示：中國堅持走和平發展道路，但有保衛人民和平生活、維護世界和平發展的堅定意志、強大實力。她也強調，實現國家完全統一，是中華民族偉大復興的歷史必然，更是兩岸同胞的共同使命。



紀欣分享了此次閱兵最令她感動的時刻：在登上及離開城樓時，見到許多抗戰將領與老兵。他們年事已高，有些坐在輪椅上，但身著全幅軍裝，精神奕奕，臉上洋溢著自豪之情。當得知她及同伴來自台灣時，特別向他們致意，令人動容。



紀欣指出，習主席不僅說“任何時候，我們都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體”，而且說“中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量”，這表示中國不僅將致力於維護世界和平、穩定，還將確保世界始終能走在公平、正義、平等、進步的道路上，這是何等大的擔當，想必也是向美西方霸權主義的提醒吧。



當習近平主席談及“中華民族偉大復興勢不可擋”時，現場掌聲經久不息。作為來自台灣的受邀者，紀欣認為實現國家完全統一是中華民族復興的歷史必然，而兩岸中國人都應為此目標努力不懈。她進一步指出，抗戰勝利是台灣光復的前提，而台灣光復則是抗戰勝利的必然結果。台灣人民在日據五十年間，抗日運動從未停歇，充分展現了光榮的愛國主義傳統。她呼籲台灣人民應繼承、發揮先賢先烈精神，為國家統一及民族復興做出新的貢獻。

