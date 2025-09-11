“毅力”號火星車發現遠古生命存在的可能證據

中評社香港9月11日電／美國航天局10日表示，美“毅力”號火星車去年在火星耶澤羅隕石坑一處古老幹涸河床采集到一塊岩芯樣本，可能保存著遠古微生物生命存在的證據。相關論文當天發表在英國《自然》雜誌上。



據介紹，這一岩芯樣本被命名為“藍寶石峽穀”，來自“毅力”號去年7月在布賴特·安傑爾角地層探索時發現的一塊岩石。“毅力”號搭載的科學儀器發現，布賴特·安傑爾角地層的沉積岩主要由黏土和粉砂組成，在地球上這類物質非常有利於保存遠古微生物生命的痕跡。這些岩石還富含有機碳、硫、氧化鐵和磷等化學元素。



新華社報導，美航天局表示，“毅力”號采集的這一樣本具有“潛在生物特徵”。所謂“潛在生物特徵”，是指可能含有生物起源的物質或結構，但仍需更多數據和進一步研究才能確定其是否與生命相關。這一發現尤其令人意外，因為相關岩石屬於“毅力”號探索的最年輕沉積岩之一。此前科學界推測，火星遠古生命跡象可能僅存在於更古老的岩層中。



“毅力”號科學家、論文第一作者喬爾·赫羅維茨說，“毅力”號發現的這些化學物質組合可能為微生物代謝提供了豐富的能量來源。然而，僅憑這些化學特徵還不足以證明其為潛在的微生物生命跡象，需要進一步分析這些數據。



美航天局代理局長肖恩·達菲表示，“毅力”號這一新發現是迄今距離“在火星上發現生命”最近的一次，具有里程碑意義，將增進人類對火星的瞭解。



“毅力”號火星車於2021年2月在火星耶澤羅隕石坑著陸。據悉，“毅力”號的任務包括尋找火星遠古時期可能存在的生命跡象、探索火星的地質和氣候特徵、為未來人類探索和登陸火星探路等。